Разработка логотипа для видеопродакшена

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт42 заявки384 просмотра

Молодая компания занимаеться съемкой промо роликов, рекламы, репортажи и прочее. Нам нужен тематический логотип который будет хорошо смотреться на сайтах, соцсетях и на видео. Имя компании "Extra Crew".

Умение анимировать логотип будет только в плюс.

Обязательно указывайте стоимость работы, сроки и метод работы!

6 лет назад
destroyds
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров