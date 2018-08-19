Разработка логотипа для видеопродакшена

Молодая компания занимаеться съемкой промо роликов, рекламы, репортажи и прочее. Нам нужен тематический логотип который будет хорошо смотреться на сайтах, соцсетях и на видео. Имя компании "Extra Crew".

Умение анимировать логотип будет только в плюс.

Обязательно указывайте стоимость работы, сроки и метод работы!