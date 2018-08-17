Разработка дизайна логотипа и единый стиль аккаунта Инстаграм

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Закрыт13 заявок266 просмотров

АкцииЗдравствуйте!

Ищу специалиста, который разработает логотип и единый стиль аккаунта косметолога в Инстаграм

Бюджет не большой, так как это мой первый БК (бесплатный клиент). Скорее всего ищу начинающего энтузиаста :) напишу классный отзыв! 

Пожелания:

1. Цветовая гамма. Бордовые оттенки, ближе к красному, примерно как платье у девушки из приложения. Благородный цвет

2. Иконки для вечных сторис (пример того что нравится в приложении, но готова и рассмотреть ваши варианты):

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3. Выделенные посты: акции, полезная информация

- Прозрачные подписи (название публикации)

- Акции

- До/после

- рамка

4. Аватарка (пример с кружочком)

7 лет назад
mama_Oksana
Оксана 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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