Разработка дизайна логотипа и единый стиль аккаунта Инстаграм

АкцииЗдравствуйте!

Ищу специалиста, который разработает логотип и единый стиль аккаунта косметолога в Инстаграм

Бюджет не большой, так как это мой первый БК (бесплатный клиент). Скорее всего ищу начинающего энтузиаста :) напишу классный отзыв!

Пожелания:

1. Цветовая гамма. Бордовые оттенки, ближе к красному, примерно как платье у девушки из приложения. Благородный цвет

2. Иконки для вечных сторис (пример того что нравится в приложении, но готова и рассмотреть ваши варианты):

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- Дипломы

3. Выделенные посты: акции, полезная информация

- Прозрачные подписи (название публикации)

- Акции

- До/после

- рамка

4. Аватарка (пример с кружочком)