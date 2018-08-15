Разработка логотипа и компонентов

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Нужно разработать логотип ии набор компонентов для сайта

What we need:- a graphic chart for the software (logo, colors palette, generic components designs).- a design of some views (dashboard, search results view, data display view).Generic components designs: these are designs of all web application’s basic components.For example, these are Inputs, Lists, Tables, Cards, Buttons, etc. - ﻿http://take.ms/Md7nU Here’s a real example (go to Components sections): https://materialdesignkit.com/design-guide/

Приступить желательно во вторник. Больше деталей вышлем кандидату, пока присылайте ссылки на своё портфолио, а также предварительные заявки по тому сколько это может стоить. Ищем современный западный стиль, желательно на входе получить от 5-7 разных карандашьных набросков-концепций, и дальше будем выбрать и двигаться поэтапно. 

7 лет назад
Matrixcracker2
Дима 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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