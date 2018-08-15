Лого + гайдбук

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок183 просмотра

В короткие сроки разрабоатать Лого и гайдбук для майнинговой компании. Нужны визуализации брендированного контейнера, стоек, униформы сотрудников + стандартный пакет гайдбука.

7 лет назад
guest_15344936997503
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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