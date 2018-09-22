Перевести логотип в вектор для Corel

$3
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Завершен5 заявок227 просмотров

Нужно перевести логотип с растра в вектор, чтобы можно было его открыть в векторе

7 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
10 часов назад
7 лет назад
$3
1 день
Спасибо за отклик. Но проект стал неактуален.
Необходимость нарисовать в векторе отпала

Заявки фрилансеров

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
10 часов назад
7 лет назад

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