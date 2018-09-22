Здравствуйте! Бриф идет на английском (ниже). С базовым английским и словарем разобраться будет легко. Комментарии будут идти на русском и часть на английском. Бриф ниже, подробно все расписано. если есть вопросы, то сразу задавайте с заявкой. ...
Перевести логотип в вектор для Corel
Нужно перевести логотип с растра в вектор, чтобы можно было его открыть в векторе
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Требуется доработать идею логотипа.ИСХОДНИК НАШЕГО ЛОГО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В ВЕКТОРЕ. ЗАДАЧИ: ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЛОГО (цветной шестиугольник) 1) Подобрать шрифт. По аналогии с примером. На примере написано MY ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем доброго дня. Нужна помощь в реализации идеи. Нужно продумать логотип, чтобы не был похож на другие. Придать изюминку... Название " Borodatui Bro" я вижу это так .... Барбер с бородой, облокачивается ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать логотип с названием "AQUAEXPERT"Завершен7 лет назад
Добрый день! Нужно разработать логотип для сервиса аренды спорткаров sportcar.moscow. Придумайте оригинальный значок и надпись sportcar.moscow и Спорткары Москвы Результат работы должен быть предоставлен в векторном формате + исходный файл проекта + jpeg ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать логотип для сайта мастерской народных инструментов. Мастер занимается балалайками. Логотип нужен соответственно в виде балалайки. Ваши цены и сроки. Оплата после выполнения и одобрения работы заказчиком. Откликаясь на заказ ...Завершен7 лет назад
- $35
Нужно разработать красочный современный логотип (градиенты или наложения цветов) для веб-студии по созданию и продвижению сайтов (SEO, контекстная реклама, SMM, медийная реклама, мобильный маркетинг, E-mail маркетинг). Сфера деятельности компании: Создание и продвижение сайтов различными ...Завершен7 лет назад
Создание логотипа, ТЗ в приложенииЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать логотип. Пробовали создать логотип с помощью онлайн-сервисов – ничего не понравилось. Поэтому нужно отрисовать логотип по ТЗ. Ничего сложного, но нужно индивидуально. ТЗ вышлю выбранному исполнителю.Завершен7 лет назад
ТЗ в файле.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт7 лет назад