Дизайн Логотипа для Мопедов

Здравствуйте!

Бриф идет на английском (ниже). С базовым английским и словарем разобраться будет легко. Комментарии будут идти на русском и часть на английском. Бриф ниже, подробно все расписано. если есть вопросы, то сразу задавайте с заявкой. Для отбора напишите первым слово кактус. Если вопросов нет, то оставляйте конкретную цену и сроки на выполнение заказа. Прикрепите примеры схожих логотипов сделанных вами. Прикрепленные примеры с заданием сильно мультяшные. Клиент хочет более реалистичный вид.

Работа должна быть выполненна в векторе и корректно открываться в Adobe Illustrator'е.

Название компании MopedRentalsHawaii

БРИФ прикрепил файлом.