Дизайн Логотипа для Мопедов

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Закрыт9 заявок246 просмотров

Здравствуйте! 

Бриф идет на английском (ниже). С базовым английским и словарем разобраться будет легко. Комментарии будут идти на русском и часть на английском. Бриф ниже, подробно все расписано. если есть вопросы, то сразу задавайте с заявкой. Для отбора напишите первым слово кактус. Если вопросов нет, то оставляйте конкретную цену и сроки на выполнение заказа. Прикрепите примеры схожих логотипов сделанных вами. Прикрепленные примеры с заданием сильно мультяшные. Клиент хочет более реалистичный вид. 

Работа должна быть выполненна в векторе и корректно открываться в Adobe Illustrator'е.

Название компании MopedRentalsHawaii

БРИФ прикрепил файлом.

7 лет назад
wwweb
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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