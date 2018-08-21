Разработка логотипа

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Завершен37 заявок353 просмотра

Необходимо разработать логотип. Пробовали создать логотип с помощью онлайн-сервисов – ничего не понравилось. Поэтому нужно отрисовать логотип по ТЗ. Ничего сложного, но нужно индивидуально.

ТЗ вышлю выбранному исполнителю. 

7 лет назад
IrenaKolodiy
Ирена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
2 дня
Расми, спасибо за разработанный логотип! Порадовала оперативность и ответственность в работе. Все выполнено, как мы и хотели. Рекомендую!
Рекомендую Ирену как приятного и порядочного заказчика! Утвердили логотип, также обговорили сумму за доработки. После согласования работы с директором сразу пришла оплата. Обращайтесь)

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ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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