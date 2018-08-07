Добрый день. Требуется отрисовка логотипа в кривых (исходник нужен в EPS) по png http://joxi.ru/8AnzjdGtjRqnXA. Прошу указать цену и сроки, а так же аналогичные работы в портфолио.
Нужен логотип
Необходимо разработать качественный логотип в двух - трех вариантах. Тематика - сервис по продаже шаблонов WordPress.
Примеры:
https://modeanalytics.com/?ref=land-book.com
https://www.beomni.com/?ref=land-book.com
https://www.pandadoc.com/?ref=land-book.com
ТЗ скину исполнителю в личку. В заявке указывайте примерные цены + сроки. Оплата только PayPal, Payoneer, Приват.
Заявки фрилансеров
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