Привіт! Мене звати Світлана і я енергійний UI/UX Designer з більш ніж 6-річним досвідом роботи.

Я не є гуру в дизайні, але роблю свою роботу якісно і на совість, чітко усвідомлюючи поставлене перед собою

завдання. Вважаю, що завжди потрібно розвиватися у своєму напрямку, набувати нових знань та навичок.

Що я можу для вас зробити:

Дизайн веб-сайтів любої складності;

Дизайн Landing Page;

Аудит та аналіз дизайну та юзабіліті з позиції кліента та для покращення маркетингу;

Прототипування та дизайн мобільних додатків;

Супровід та консультація з питань подальшої розробки.

Володію програмами на дуже гарному рівні:

Figma

Sketch

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Axure

Моє портфоліо можна побачити за посиланням: https://dribbble.com/sudinasa

Володію на базовому рівні навичками HTML/CSS, тому завжди роблю дизайни, які не будуть шокувати розробників ?? Так, я знаю що таке design system - це базовий навичок в моїй роботі.

Працюю Пн-Пт з 10:00 до 19:00. У вихідні працюю за домовленністю.

Також розгляну пропозицію full-time роботи в офісі або віддалено з енергійною командою та цікавими проектами.

Дякую за увагу, з пов. Світлана!