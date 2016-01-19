Rey25

Светлана Rey25

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Привіт! Мене звати Світлана і я енергійний UI/UX Designer з більш ніж 6-річним досвідом роботи. 

Я не є гуру в дизайні, але роблю свою роботу якісно і на совість, чітко усвідомлюючи поставлене перед собою 

завдання. Вважаю, що завжди потрібно розвиватися у своєму напрямку, набувати нових знань та навичок.

Що я можу для вас зробити:

  • Дизайн веб-сайтів любої складності;

  • Дизайн Landing Page;

  • Аудит та аналіз дизайну та юзабіліті з позиції кліента та для покращення маркетингу;

  • Прототипування та дизайн мобільних додатків;

  • Супровід та консультація з питань подальшої розробки.

Володію програмами на дуже гарному рівні:

  • Figma

  • Sketch

  • Adobe Photoshop

  • Adobe Illustrator

  • Axure

Моє портфоліо можна побачити за посиланням: https://dribbble.com/sudinasa

Володію на базовому рівні навичками HTML/CSS, тому завжди роблю дизайни, які не будуть шокувати розробників ??  Так, я знаю що таке design system - це базовий навичок в моїй роботі.

Працюю Пн-Пт з 10:00 до 19:00. У вихідні працюю за домовленністю.

Також розгляну пропозицію full-time роботи в офісі або віддалено з енергійною командою та цікавими проектами.

Дякую за увагу, з пов. Світлана!

Дизайн лендингаHTMLCSSFigmaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
forexite
Энджи 
52 годаБелиз
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Редизайн торговой платформы Forexite TradeRoom
Работа выполнена качественно, в срок и с учетом всех пожеланий.
Все прошло хорошо, спасибо за проект.
Ответный отзыв
vikpet86
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Создать дизайн интернет магазина
Очень довольны сотрудничеством!!
Замечательный заказчик с интересным проектом. Спасибо за сотрудничество, было очень приятно с вами работать. И всем рекомендую Виктора к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Setimka
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн интернет-магазина
Вновь обратился к Светлане и не прогадал! Спасибо за работу. Всем рекомендую!
С Тимофеем работаем второй раз и второй раз я довольна сотрудничеством. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
max_pl
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта-каталога
Работаю со Светланой уже не первый раз и снова убеждаюсь, что сделал правильный выбор!
Второй раз убедилась, что Максим отличный заказчик. Никаких проблем с постановкой задачи, оплатой и тд. Да и в целом Максим приятный человек и легкий в общении. Надеюсь, что еще поработаем. Конечно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Kajemyakin
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта
Очень ответственный исполнитель. Рекомендую
Рекомендую Валерия к сотрудничеству.
Ответный отзыв