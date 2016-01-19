Привіт! Мене звати Світлана і я енергійний UI/UX Designer з більш ніж 6-річним досвідом роботи.
Я не є гуру в дизайні, але роблю свою роботу якісно і на совість, чітко усвідомлюючи поставлене перед собою
завдання. Вважаю, що завжди потрібно розвиватися у своєму напрямку, набувати нових знань та навичок.
Що я можу для вас зробити:
Дизайн веб-сайтів любої складності;
Дизайн Landing Page;
Аудит та аналіз дизайну та юзабіліті з позиції кліента та для покращення маркетингу;
Прототипування та дизайн мобільних додатків;
Супровід та консультація з питань подальшої розробки.
Володію програмами на дуже гарному рівні:
Figma
Sketch
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Axure
Моє портфоліо можна побачити за посиланням: https://dribbble.com/sudinasa
Володію на базовому рівні навичками HTML/CSS, тому завжди роблю дизайни, які не будуть шокувати розробників ?? Так, я знаю що таке design system - це базовий навичок в моїй роботі.
Працюю Пн-Пт з 10:00 до 19:00. У вихідні працюю за домовленністю.
Також розгляну пропозицію full-time роботи в офісі або віддалено з енергійною командою та цікавими проектами.
Дякую за увагу, з пов. Світлана!
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