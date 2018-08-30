Необходимо изменить фон картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок196 просмотров

Нужен человек, который умеет качественно вырезать объекты и менять фон. Пишите примерные цены и сроки. Оплата Приват, Payoneer, PayPal.

7 лет назад
Rey25
34 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
7 лет назад
$2
1 день
Александр сделал все быстро и качественно. Однозначно рекомендую.
Коммуникативный и ответственный заказчик с которым проект - не работа, а сказка) Буду рад сотрудничать еще)

Заявки фрилансеров

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
7 лет назад