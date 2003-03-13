Фотомонтаж/Ретушь профессионально

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт46 заявок360 просмотров

Есть ряд фото, необходимо выполнить ретушь/небольшой монтаж согласно тз для каждого фото.

Пример тз:

-Поправить прическу

-Поправить складки на одежде

Очень желательно отвественный, оперативный исполнитель, так как накопился большой обьем :) 

7 лет назад
vvvoitenko
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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