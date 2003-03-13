Ищу специалиста на постоянной основе! Краткое ТЗ: 1. Картинка должна быть качественная и привлекательная. 2. Все картинки должны быть уникальными. 3. Минимальный вес фото. 4. Все данные exif ...
Фотомонтаж/Ретушь профессионально
Есть ряд фото, необходимо выполнить ретушь/небольшой монтаж согласно тз для каждого фото.
Пример тз:
-Поправить прическу
-Поправить складки на одежде
Очень желательно отвественный, оперативный исполнитель, так как накопился большой обьем :)
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