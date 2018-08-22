Подготовка фото товаров для интернет – магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт42 заявки826 просмотров

Ищу специалиста на постоянной основе!

Краткое ТЗ:

1. Картинка должна быть качественная и привлекательная.

2. Все картинки должны быть уникальными.

3. Минимальный вес фото.

4. Все данные exif удаляются

5. Добавляем водяной знак.

Сейчас нужно обработать более 100 фото.

Интересует цена

1)    Фото товара (оригинальный вид)  –  исходник мой

2)    Фото товара (аппетитная картинка) – концепт согласуется со мной мной

3)    Фото для блога -  уникализация

4)    Фото для раздела акции + баннеры

7 лет назад
yuryur1
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров