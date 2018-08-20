Наложение пресетов и обработка фото в lightroom

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок357 просмотров

пресеты скину , нету доступа к компьютеру нужно обработать фотки . укажите цену за одну фото

7 лет назад
krinsl
Кирилл 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров