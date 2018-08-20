Нужно отредактировать фотографии в фотошоп

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Завершен13 заявок496 просмотров

Нужно отредактировать фотографии в фотошоп

7 лет назад
peremine
Пётр 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Спасибо. К пожеланиям прислушался, все сделал как надо. Благодарю. Отличный исполнитель, рекомендую.
Грамотное постановление задачи, всегда на связи ,прекрасный заказчик!

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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