Доброго времени суток уважаемые фрилансеры Перед нами стоит следующая задача: Необходимо фотографии обработать для размещения на амазон что я ожидаю увидеть: https://www.weddingstar.ca/product/moscow-mule-stein-stacked-monogram-etching?gclid=CjwKCAjw-8nbBRBnEiwAqWt1zbdTfaKIlrYajC9LIyLT1SN5CfXVhwr8O-ipzTn0WvplZR-RpHQ4TxoC6RgQAvD_BwE Отражение в картинке ...
Нужно отредактировать фотографии в фотошоп
Нужно отредактировать фотографии в фотошоп
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Для доски визуализации я хочу, чтобы была моя фотография со спортивным (но не пересушенным) телом. - тело примерно как на фото в приложении - позу можно нормальную, т.е. найти картинку где-нибудь на стоке или просто ...Завершен6 лет назад
Нужно обработать фотографии обуви на ногах. Убрать фон, вставить вырезанное фото в шаблон.Предоставлю шаблон в формате psd. Каждая модель обуви в 2 ракурсах. Фон почти белый, поэтому вырезать будет очень легко. ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт7 лет назад
В прайсе есть позиции с артикулами и есть сайт донор с фотографиями. (Предоставили только прайс без фотографий) Нужно найти в сети фотографию без вотермарка (логотипа) к 1 позиции ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Нужно вырезать фотографии предметов из фона. Фон - должен стать альфаканалом! ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! - Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром - ...Завершен7 лет назад
изменить картинку большую на сайте и добавить фиолетовый фон на страницуОбработка фотографий18 заявокЗакрыт7 лет назад
Обработать фото сотрудника интернет магазина, с пониманием того, что она серьезный эксперт в области реабилитационного оборудования. Обработать фото более естественно, не молодить. Фото нужно, чтобы потом добавить на баннер http://prntscr.com/kjs2hi Исходник ...Завершен7 лет назад
В прикреплённой картинке слово шестой(оно там встречается в 3-х местах) нужно заменить на слово пятый, и вместо куска текста что там вставить тот кусок, что я скину. При отклике обязательно указывайте стоимость. Что для ...Обработка фотографий37 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно убрать вешалку и подрисовать ворот. Сделать фон более светлым. 200 руб + отзыв. Нужно сегодня до вечера.Завершен7 лет назад
Нужно создать каталог фото. Скачиваем клипарты, заливаем их на радикал, вставляем ссылку в таблицу с названием позиции. Всего около 1500 позиций. Шинная тематика.Завершен7 лет назад