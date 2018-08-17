Обработать фото

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Завершен4 заявки210 просмотров

Обработать фото сотрудника интернет магазина, с пониманием того, что она серьезный эксперт в области реабилитационного оборудования. 

Обработать фото более естественно, не молодить. 

Фото нужно, чтобы потом добавить на баннер http://prntscr.com/kjs2hi 

Исходник прикрепила. 

Крепите, пожалуйста, свои работы. 

7 лет назад
petrova_eugenie
Евгения 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

vladimirsm_d
Владимир 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Большое спасибо, Владимир. Очень оперативная и качественная работа! Благодарю и рекомендую!
Хороший заказчик,всё чётко и по делу! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vladimirsm_d
Владимир 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад