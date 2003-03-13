Нужно изменить в картинке 3 слова и небольшой кусок текста

В прикреплённой картинке слово шестой(оно там встречается в 3-х местах) нужно заменить на слово пятый, и вместо куска текста что там вставить тот кусок, что я скину.

При отклике обязательно указывайте стоимость. Что для умеющих заходить в фотошоп это мигом-знаю.

При отклике обязательно указывайте(если у вас не указан в профиле)хотя бы один из трёх контактов: Телеграм, Скайп, Аська.