Нарезать 150 фоток из имеющихся картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок293 просмотра

Задача не сложная, обычных навыков в фотошопе хватит.

Сделайте одну фотографию для примера и покажите её.

Резмещайте свои предложения, не забудьте указать цену и время обработки.

Подробное описание проекта в приложении

7 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mykhalchyshyna
30 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$25
1 день
Отличная работа, спасибо!
Четко поставленная задача, быстрая коммуникация. Оплата без проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mykhalchyshyna
30 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад

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