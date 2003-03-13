Художественная обработка в Фотошопе

Требования: владение фотошопом на уровне: замена фона, цветокоррекция, владение различными кистями.

Внимание: приоритет исполнителю с наличием художественного вкуса, понятием и чувством колорита.

Этапы работы:

I. поиск изображения по предоставленной ссылке (обычно 2-5 минут);

II. замена фона, отрисовка фона по вашему художественному вкусу и пониманию колорита (обычно 10-45 минут);

Важно: замена фона стиранием краёв объекта - скурпулёзная; отрисовка фона - свободная, от простой до сложной, на ваш вкус.

III. отправка мне в telegram.

Объём работ: не менее 2 и не более 5 изображений в день, в зависимости от желания, размер до 1000х1000 пикс.

100 руб. за каждое изображение. Всего требуется 500 изображений.

Тестовое задание - 3 изображения / если нет аналогичного заданию портфолио. Тестовое задание оплачивается после утверждения кандидатуры.

Вопросы и статус актуальности вакансии только через связь в telegram (в профиле)