Требуется профессиональная обработка фотографий врачей с заменой фона. Имеются фото врачей (по пояс), на сером фоне. 1) необходимо вместо серого стандартного фона, подставить фото БЦ «Москва-Сити» (можно размытый). Примеры фона: ...
Художественная обработка в Фотошопе
Требования: владение фотошопом на уровне: замена фона, цветокоррекция, владение различными кистями.
Внимание: приоритет исполнителю с наличием художественного вкуса, понятием и чувством колорита.
Этапы работы:
I. поиск изображения по предоставленной ссылке (обычно 2-5 минут);
II. замена фона, отрисовка фона по вашему художественному вкусу и пониманию колорита (обычно 10-45 минут);
Важно: замена фона стиранием краёв объекта - скурпулёзная; отрисовка фона - свободная, от простой до сложной, на ваш вкус.
III. отправка мне в telegram.
Объём работ: не менее 2 и не более 5 изображений в день, в зависимости от желания, размер до 1000х1000 пикс.
100 руб. за каждое изображение. Всего требуется 500 изображений.
Тестовое задание - 3 изображения / если нет аналогичного заданию портфолио. Тестовое задание оплачивается после утверждения кандидатуры.
Вопросы и статус актуальности вакансии только через связь в telegram (в профиле)
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