Профессиональная ретушь + замена фона на фотографиях

Требуется профессиональная обработка фотографий врачей с заменой фона.

Имеются фото врачей (по пояс), на сером фоне.

1) необходимо вместо серого стандартного фона, подставить фото БЦ «Москва-Сити» (можно размытый).

Примеры фона:

а) - https://victortrushin.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_2689.jpg

б) - http://kosarevfoto.ru/places/studio-cross-ph/cross-city-oko/interior/city-oko_12.jpg

в) - https://c.podium.life/content/photo/22235/3410/569cdf8298b66.jpg

2) сделать фокус на враче, а не на фоне;

3) выполнить качественную и яркую ретушь врача. Сейчас исходники смотрятся очень блекло

Пример хорошой ретуши- https://www.studio32dent.ru/doctors/

4)необходимо итоговый результат обработки сдать в пропорции 1x1 (квадратное фото). Фотографии в дальнейшем пойдут на сайт http://yellocr5.beget.tech/vrachi/ . Они должны вписываться в дизайн, верстку, а также быть в одной гамме сайта.

Пример исходного фото прикреплено к заданию

К заявкам просьба прилагать портфолио с примерами ретуши до/после

Если есть желание прислать образец работы, то присылайте на [email protected]