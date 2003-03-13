Задача не сложная, обычных навыков в фотошопе хватит. Сделайте одну фотографию для примера и покажите её. Резмещайте свои предложения, не забудьте указать цену и время обработки. Подробное описание проекта в приложении
Профессиональная ретушь + замена фона на фотографиях
Требуется профессиональная обработка фотографий врачей с заменой фона.
Имеются фото врачей (по пояс), на сером фоне.
1) необходимо вместо серого стандартного фона, подставить фото БЦ «Москва-Сити» (можно размытый).
Примеры фона:
а) - https://victortrushin.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_2689.jpg
б) - http://kosarevfoto.ru/places/studio-cross-ph/cross-city-oko/interior/city-oko_12.jpg
в) - https://c.podium.life/content/photo/22235/3410/569cdf8298b66.jpg
2) сделать фокус на враче, а не на фоне;
3) выполнить качественную и яркую ретушь врача. Сейчас исходники смотрятся очень блекло
Пример хорошой ретуши- https://www.studio32dent.ru/doctors/
4)необходимо итоговый результат обработки сдать в пропорции 1x1 (квадратное фото). Фотографии в дальнейшем пойдут на сайт http://yellocr5.beget.tech/vrachi/ . Они должны вписываться в дизайн, верстку, а также быть в одной гамме сайта.
Пример исходного фото прикреплено к заданию
К заявкам просьба прилагать портфолио с примерами ретуши до/после
Если есть желание прислать образец работы, то присылайте на [email protected]
Заявки фрилансеров
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