Чат Обработать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт2 заявки162 просмотра

обработать фото в фотошопе. Центрировать, выровнять цвет, убрать помятости одежды. Это сделать для всех фото. Отдельно сделать папку обработанных фото. И сделать вторую папку с фильтрами для инстаграмм. Сделать все в едином стиле

7 лет назад
Narek77
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров