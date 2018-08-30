Отредактировать 2 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок210 просмотров

Нужно убрать вешалку и подрисовать ворот.  Сделать фон более светлым.

200 руб + отзыв. Нужно сегодня до вечера.

7 лет назад
Gainet
53 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Andrey199401
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$3
1 день
Ответственно подошел к работе
Спасибо

Заявки фрилансеров

Andrey199401
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Художественная обработка в Фотошопе

    $750

    Требования: владение фотошопом на уровне: замена фона, цветокоррекция, владение различными кистями. Внимание: приоритет исполнителю с наличием художественного вкуса, понятием и чувством колорита. Этапы работы: I. поиск изображения по ...

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание каталога

    Нужно создать каталог фото. Скачиваем клипарты, заливаем их на радикал, вставляем ссылку в таблицу с названием позиции. Всего около 1500 позиций. Шинная тематика.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Чат Обработать фото

    обработать фото в фотошопе. Центрировать, выровнять цвет, убрать помятости одежды. Это сделать для всех фото. Отдельно сделать папку обработанных фото. И сделать вторую папку с фильтрами для инстаграмм. Сделать все в едином стиле

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Профессиональная ретушь + замена фона на фотографиях

    Требуется профессиональная обработка фотографий врачей с заменой фона.  Имеются фото врачей (по пояс), на сером фоне. 1) необходимо вместо серого стандартного фона, подставить фото БЦ «Москва-Сити» (можно размытый).  Примеры фона: ...

    WordPress
    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарезать 150 фоток из имеющихся картинок

    Задача не сложная, обычных навыков в фотошопе хватит. Сделайте одну фотографию для примера и покажите её. Резмещайте свои предложения, не забудьте указать цену и время обработки. Подробное описание проекта в приложении

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Зафотошопить картинку

    $3

    Для презентации Нужен слайд формат 16:9 Идея слайда - слайд как на рисунке 1.jpg.  Стоит мужик спиной к нам и смотрит в комп с графиками, а вокруг логотипы инструментов.  ...

    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вставить картины в интерьер

    Надо обработать фото картин и вставить их в интерьер. Порядок работы:  1. Я высылаю вам фото картин, как в прикреплённых примерах. Фото на фоне стола. К каждому фото присылаю ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ретушь фото

    Ищу исполнителя  по ретуши фото.   1 фото – 10 рублей   Задание заключается , в том чтобы подогнать фото под определенный размер , убрать дефекты и т. д.  На ...

    Обработка фотографий61 заявка
    Закрыт
    7 лет назад