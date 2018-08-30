Всем у кого есть недоплаченный доступ к фотобанкам!! Куплю фото Нужно 10 штук Предлагайте свои цены за 1 картинку
Отредактировать 2 фото
Нужно убрать вешалку и подрисовать ворот. Сделать фон более светлым.
200 руб + отзыв. Нужно сегодня до вечера.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Обработка фотографий5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $750
Требования: владение фотошопом на уровне: замена фона, цветокоррекция, владение различными кистями. Внимание: приоритет исполнителю с наличием художественного вкуса, понятием и чувством колорита. Этапы работы: I. поиск изображения по ...Обработка фотографий20 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать каталог фото. Скачиваем клипарты, заливаем их на радикал, вставляем ссылку в таблицу с названием позиции. Всего около 1500 позиций. Шинная тематика.Завершен7 лет назад
обработать фото в фотошопе. Центрировать, выровнять цвет, убрать помятости одежды. Это сделать для всех фото. Отдельно сделать папку обработанных фото. И сделать вторую папку с фильтрами для инстаграмм. Сделать все в едином стилеОбработка фотографий2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется профессиональная обработка фотографий врачей с заменой фона. Имеются фото врачей (по пояс), на сером фоне. 1) необходимо вместо серого стандартного фона, подставить фото БЦ «Москва-Сити» (можно размытый). Примеры фона: ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача не сложная, обычных навыков в фотошопе хватит. Сделайте одну фотографию для примера и покажите её. Резмещайте свои предложения, не забудьте указать цену и время обработки. Подробное описание проекта в приложенииЗавершен7 лет назад
Вырезать 3 изображения. Результат - png с прозрачным фоном. Оплата Яндекс.Деньги. Без вариантов.Завершен7 лет назад
- $3
Для презентации Нужен слайд формат 16:9 Идея слайда - слайд как на рисунке 1.jpg. Стоит мужик спиной к нам и смотрит в комп с графиками, а вокруг логотипы инструментов. ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо обработать фото картин и вставить их в интерьер. Порядок работы: 1. Я высылаю вам фото картин, как в прикреплённых примерах. Фото на фоне стола. К каждому фото присылаю ...Завершен7 лет назад
Ищу исполнителя по ретуши фото. 1 фото – 10 рублей Задание заключается , в том чтобы подогнать фото под определенный размер , убрать дефекты и т. д. На ...Обработка фотографий61 заявкаЗакрыт7 лет назад