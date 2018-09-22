Создание каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки169 просмотров

Нужно создать каталог фото. Скачиваем клипарты, заливаем их на радикал, вставляем ссылку в таблицу с названием позиции. Всего около 1500 позиций. Шинная тематика.

7 лет назад
Stasipolina77
Стас 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Erna74
Эрна 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$37
5 дней
Эрна отличный специалист, очень ответственный и исполнительный профессионал в своём деле. Всем рекомендую. 5 баллов!
Адекватный заказчик! Всегда на связи. Моментальная оплата работы! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Erna74
Эрна 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад