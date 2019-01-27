Сделать "фото" для доски визуализации

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок606 просмотров

Для доски визуализации я хочу, чтобы была моя фотография со спортивным (но не пересушенным) телом.

- тело примерно как на фото в приложении

- позу можно нормальную, т.е. найти картинку где-нибудь на стоке или просто в инете в хорошем качестве

- должна быть достаточного разрешения для печати на А4.

7 лет назад
lokhnin
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vladimirm1
Владимир 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$8
2 дня
Норм фото получилось. Качество и скорость меня устраивает, всё как договаривались. Я доволен.
Прекрасный работодатель. Все четко и понятно. Работать одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

vladimirm1
Владимир 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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