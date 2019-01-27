Сделать "фото" для доски визуализации

Для доски визуализации я хочу, чтобы была моя фотография со спортивным (но не пересушенным) телом.

- тело примерно как на фото в приложении

- позу можно нормальную, т.е. найти картинку где-нибудь на стоке или просто в инете в хорошем качестве

- должна быть достаточного разрешения для печати на А4.