Вырезать фотографии из фона

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок368 просмотров

Здравствуйте, коллеги!

Нужно вырезать фотографии предметов из фона.

Фон - должен стать альфаканалом!

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат TIFF

Должно остаться ТРИслоя.

1. Объект

2. Отражение которое видно

3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255

LZW компрессию использовать можно

_______

При наличии пыли, царапин или отпечатков пальцев, ЛЕГКАЯ ретушь с сохранением текстуры материала

Если отражение кривое - выпрямить.

Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске.

12 р фото

7 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Всё отлично
Рекомендую! Всё отлично

Заявки фрилансеров

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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