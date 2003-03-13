Обработка фото обуви на ногах

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок545 просмотров

Нужно обработать фотографии обуви на ногах.

Убрать фон, вставить вырезанное фото в шаблон.Предоставлю шаблон в формате psd.

Каждая модель обуви в 2 ракурсах. Фон почти белый, поэтому вырезать будет очень легко.  

В черных моделям обуви, убрать блики голубого, синего, фиолетого цвета. Это отражение от стен))) Даже можно делать обувь черно белой, если в ней нет других цветных элементов. Важно сохранить тень под подошвой. (Вырезать можно для удобства плагином Topaz Remask)

К каждой обуви (но не к ногам) перед вставкой в шаблон psd, нужно применить фильтры в фотошопе.

1. Контурная резкость с параметрами: Эффект 50 %, Радиус 1 пикс.

2. Умная резкость с параметрами: : Эффект 75 %, Радиус 1 пикс, Уменьшить шум 10%,

3. Убрать крошки, пылинки и грязь с обуви.

4. К ногам применить фильтр Imagenomic Portraiture, чтобы ноги выглядели более гладко.

5. Если ноги  и обувь слишком темные, немного осветлить.

4. Обрезать так, чтобы в кадре не было видно платья, руки, и т.д. ТОЛЬКО НОГИ. Смотрите пример.

Пример обработанного фото 1 - https://cloud.mail.ru/public/DUfV/sZUGRr7HH

Пример обработанного фото 2 - https://cloud.mail.ru/public/AbRo/XzuegHfv2 

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Ссылка на шаблон в PSD: https://cloud.mail.ru/public/DV4u/sg9HzZ5Vw 

Предоставляю Вам 2 тестовых фото, чтобы убедиться в компетентности и качестве вашей работы.

Тестовое фото 1 - https://cloud.mail.ru/public/ELpA/PpukfiSfq

Тестовое фото 2 - https://cloud.mail.ru/public/HeS1/kpJbv2jF1

Присылайте сразу пример, обработанных вами фото мне в скайп. thvanx

Плачу 13.р за фото.

Фотографий 100 (шт) + есть ещё. Если сработаемся, готов на постоянной основе сотрудничать, фотографий будет много - еженедельно.  

7 лет назад
aldevrus
Алекс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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