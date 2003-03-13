Всем у кого есть недоплаченный доступ к фотобанкам!! Куплю фото Нужно 10 штук Предлагайте свои цены за 1 картинку
Фото без логотипа найти
В прайсе есть позиции с артикулами и есть сайт донор с фотографиями.
(Предоставили только прайс без фотографий)
Нужно найти в сети фотографию без вотермарка (логотипа) к 1 позиции 1 фотография
И сохранить ее в папку под названием артикула. Ссылку на прайс пришлю, количество более 1000 позиций.
Сроки устанавливаете сами!
Заявки фрилансеров
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