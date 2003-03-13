Фото без логотипа найти

В прайсе есть позиции с артикулами и есть сайт донор с фотографиями.

(Предоставили только прайс без фотографий)

Нужно найти в сети фотографию без вотермарка (логотипа) к 1 позиции 1 фотография

И сохранить ее в папку под названием артикула. Ссылку на прайс пришлю, количество более 1000 позиций.

Сроки устанавливаете сами!