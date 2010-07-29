Для доски визуализации я хочу, чтобы была моя фотография со спортивным (но не пересушенным) телом. - тело примерно как на фото в приложении - позу можно нормальную, т.е. найти картинку где-нибудь на стоке или просто в инете в хорошем ...
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
есть такая штука: https://github.com/etherzero-org/open-ethereum-pool вот пример продакшена: http://pool.etherzero.org/ что нужно сделать: 1) поправить "Network Hash Rate". Найти где там он рассчитывается и поменять время блока на "10 sec" (это знаменатель в формуле) 2) Добавить на главную такой же калькулятор: https://eth.pp.ua/ru/calc/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен исполнитель, который уже делал комплексно дизайн для facebook. Другими словами, нужен дизайнер, который сможет объяснить почему должно быть именно так, как он сделал Например, знает: 1. Размеры картинок для FB 2. Допустимое или нет количество текста на картинке с ...Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Логотип:[/b][b] [/b][b] [/b]Oleksii Lokhnin, independent IT consultant [url=http://lohnin.ru/lokhnin-oleksii] http://lohnin.ru/lokhnin-oleksii[/url] [url=https://www.facebook.com/lokhnin.oleksii] https://www.facebook.com/lokhnin.oleksii[/url] https://www.linkedin.com/in/lokhnin Цветовая гамма не агрессивная, т.е. явно не жёлто-чёрный, не чёрно-оранжевый Предпочтительны спокойные тона: синий,морской, пурпурный, бирюзовый [b]Требования[/b]: Должен включать как картинку, таки текст, например как тут: [url=https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png]https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png[/url] · Картинка ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Схема работы сервиса такая: 1) пользователь заходит в заведение (например: кафе) 2) подключается к WiFI 3) вместо доступа в интернет система редиректит его на страницу авторизации 4) пользователь регистрируется, делает социальное действие (например: шаринг записи) 5) получает доступ в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $500
Нужно сделать с нуля по ключ: 0. Дизайн, логотип 1. CMS (не имеет значения, можно Joomla или Wordpress) 2. Форум (не имеет значения, можно vBulletin или kunena ) 3. БЛОГ (многопользовательский) 4. Соц. сеть 5. SEO дополнения Более подробно в приложении.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад