lokhnin

Алексей lokhnin

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сделать "фото" для доски визуализации

    Для доски визуализации я хочу, чтобы была моя фотография со спортивным (но не пересушенным) телом. - тело примерно как на фото в приложении - позу можно нормальную, т.е. найти картинку где-нибудь на стоке или просто в инете в хорошем ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Мелкие правки для open-ethereum-pool (go + ember.js)

    есть такая штука: https://github.com/etherzero-org/open-ethereum-pool вот пример продакшена: http://pool.etherzero.org/ что нужно сделать:  1) поправить  "Network Hash Rate". Найти где там он рассчитывается и поменять время блока на "10 sec" (это знаменатель в формуле) 2) Добавить на главную такой же калькулятор: https://eth.pp.ua/ru/calc/

    Ember.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип + Аватар ФБ + Обложка ФБ + Цитатник (шаблон) + Посты (шаблон)

    Нужен исполнитель, который уже делал комплексно дизайн для facebook. Другими словами, нужен дизайнер, который сможет объяснить почему должно быть именно так, как он сделал Например, знает: 1. Размеры картинок для FB 2. Допустимое или нет количество текста на картинке с ...

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип

    [b]Логотип:[/b][b] [/b][b] [/b]Oleksii Lokhnin, independent IT consultant [url=http://lohnin.ru/lokhnin-oleksii] ﻿http://lohnin.ru/lokhnin-oleksii[/url]  [url=https://www.facebook.com/lokhnin.oleksii] ﻿https://www.facebook.com/lokhnin.oleksii[/url]  ﻿https://www.linkedin.com/in/lokhnin  Цветовая гамма не агрессивная, т.е. явно не жёлто-чёрный, не чёрно-оранжевый Предпочтительны спокойные тона: синий,морской, пурпурный, бирюзовый [b]Требования[/b]: Должен включать как картинку, таки текст, например как тут: [url=https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png]https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png[/url]  ·       Картинка ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать страницу авторизации и админку для Hotspot.

    Схема работы сервиса такая: 1) пользователь заходит в заведение (например: кафе) 2) подключается к WiFI 3) вместо доступа в интернет система редиректит его на страницу авторизации 4) пользователь регистрируется, делает социальное действие (например: шаринг записи) 5) получает доступ в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать СДЛ (для AlexsimA)

    $500

    Нужно сделать с нуля по ключ: 0. Дизайн, логотип 1. CMS (не имеет значения, можно Joomla или Wordpress) 2. Форум (не имеет значения, можно vBulletin или kunena ) 3. БЛОГ (многопользовательский) 4. Соц. сеть 5. SEO дополнения Более подробно в приложении.

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
vladimirm1
Владимир 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Сделать "фото" для доски визуализации
Прекрасный работодатель. Все четко и понятно. Работать одно удовольствие.
Норм фото получилось. Качество и скорость меня устраивает, всё как договаривались. Я доволен.
Ответный отзыв
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Приятное и комфортное сотрудничество. Алексей ответственный и порядочный человек. Все обязательства выполнены вовремя и в полном объеме!
Работа выполнена в срок согласно ТЗ. Руслан приятно удивил оперативным и информативным общением, что обычно не свойственно фрилансерам. Рекомендую.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Сделать СДЛ (для AlexsimA)
Проект мне был интересен, так как помог узнать много нового о бизнесе и расширил диапазон моих возможностей. Алексей - хороший Заказчик и человек.
Все задачи по ТЗ выполнены в надлежащем качестве и в согласованные сроки. Спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв