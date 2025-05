Логотип:

Oleksii Lokhnin, independent IT consultant

http://lohnin.ru/lokhnin-oleksii

https://www.facebook.com/lokhnin.oleksii

https://www.linkedin.com/in/lokhnin

Цветовая гамма не агрессивная, т.е. явно не жёлто-чёрный, не чёрно-оранжевый

Предпочтительны спокойные тона: синий,морской, пурпурный, бирюзовый

Требования:

Должен включать как картинку, таки текст, например как тут: https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png

· Картинка – как вариант – в круге (типа буква О нарисоватьбукву L), или вместо круга использовать шестерёнку – стилизованная «О».

· Можно менять местами порядок слов, т.е. допустимо Oleksii Lokhnin / Oleksii Lokhnin

· Желательно, но не обязательно включить текст "independent IT consultant" или "IT consultant" или "consultant IT"

Логотип должен нормально выглядеть на:

· аватарке группы ФБ

· в шаблоне wordpress DIVI

http://www.screencast.com/t/QAxtnVaf

http://lohnin.ru/wp-content/themes/Divi/images/logo.png

В итоге нужны несколько вариантов для накладки на любые фото

(черный/белый/цветной), например:

https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png

https://www.facebook.com/business.constructor/photos/pb.182718721905823.-2207520000.1481831121./692385174272506/?type=3&theater

https://www.facebook.com/business.constructor/videos/671817289662628/

https://www.facebook.com/business.constructor/photos/gm.347651072268037/687411814769842/?type=3&theater

Что нравится:

Если смотреть задачу комплексно,то нравится:

1. https://www.facebook.com/business.constructor/?fref=ts

2. https://www.facebook.com/prohr2/?fref=ts

3. https://www.facebook.com/rabota.in.ukraine/?fref=ts

4. https://www.facebook.com/www.promo.software/

Предложить 3 прототипа, выбранный уже дорабатывать вчистую.