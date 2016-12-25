Здравствуйте! Нужно создать логотип для линейки товаров для путешествий / активного отдыха. Подробнее во вложении.
Логотип
Логотип:
Oleksii Lokhnin, independent IT consultant
http://lohnin.ru/lokhnin-oleksii
https://www.facebook.com/lokhnin.oleksii
https://www.linkedin.com/in/lokhnin
Цветовая гамма не агрессивная, т.е. явно не жёлто-чёрный, не чёрно-оранжевый
Предпочтительны спокойные тона: синий,морской, пурпурный, бирюзовый
Требования:
Должен включать как картинку, таки текст, например как тут: https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png
· Картинка – как вариант – в круге (типа буква О нарисоватьбукву L), или вместо круга использовать шестерёнку – стилизованная «О».
· Можно менять местами порядок слов, т.е. допустимо Oleksii Lokhnin / Oleksii Lokhnin
· Желательно, но не обязательно включить текст "independent IT consultant" или "IT consultant" или "consultant IT"
Логотип должен нормально выглядеть на:
· аватарке группы ФБ
· в шаблоне wordpress DIVI
http://www.screencast.com/t/QAxtnVaf
http://lohnin.ru/wp-content/themes/Divi/images/logo.png
В итоге нужны несколько вариантов для накладки на любые фото
(черный/белый/цветной), например:
https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png
https://www.facebook.com/business.constructor/photos/pb.182718721905823.-2207520000.1481831121./692385174272506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/business.constructor/videos/671817289662628/
https://www.facebook.com/business.constructor/photos/gm.347651072268037/687411814769842/?type=3&theater
Что нравится:
Если смотреть задачу комплексно,то нравится:
1. https://www.facebook.com/business.constructor/?fref=ts
2. https://www.facebook.com/prohr2/?fref=ts
3. https://www.facebook.com/rabota.in.ukraine/?fref=ts
4. https://www.facebook.com/www.promo.software/
Предложить 3 прототипа, выбранный уже дорабатывать вчистую.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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