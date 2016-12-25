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Завершен14 заявок243 просмотра

Логотип: 

Oleksii Lokhnin, independent IT consultant

﻿http://lohnin.ru/lokhnin-oleksii 

﻿https://www.facebook.com/lokhnin.oleksii 

﻿https://www.linkedin.com/in/lokhnin 

Цветовая гамма не агрессивная, т.е. явно не жёлто-чёрный, не чёрно-оранжевый

Предпочтительны спокойные тона: синий,морской, пурпурный, бирюзовый

Требования:

Должен включать как картинку, таки текст, например как тут: https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png 

·       Картинка – как вариант – в круге (типа буква О нарисоватьбукву L), или вместо круга использовать шестерёнку – стилизованная «О».

·       Можно менять местами порядок слов, т.е. допустимо Oleksii Lokhnin / Oleksii Lokhnin

·       Желательно, но не обязательно включить текст "independent IT consultant" или "IT consultant" или "consultant IT" 

Логотип должен нормально выглядеть на: 

·       аватарке группы ФБ

·       в шаблоне wordpress DIVI

http://www.screencast.com/t/QAxtnVaf 

http://lohnin.ru/wp-content/themes/Divi/images/logo.png 

В итоге нужны несколько вариантов для накладки на любые фото

(черный/белый/цветной), например:

https://i.work.ua/employer_design/9/0/1/448901_company_logo_3.png

https://www.facebook.com/business.constructor/photos/pb.182718721905823.-2207520000.1481831121./692385174272506/?type=3&theater

https://www.facebook.com/business.constructor/videos/671817289662628/

https://www.facebook.com/business.constructor/photos/gm.347651072268037/687411814769842/?type=3&theater

Что нравится:

Если смотреть задачу комплексно,то нравится:

1.     https://www.facebook.com/business.constructor/?fref=ts

2.     https://www.facebook.com/prohr2/?fref=ts 

3.    https://www.facebook.com/rabota.in.ukraine/?fref=ts

4.    https://www.facebook.com/www.promo.software/ 

 

Предложить 3 прототипа, выбранный уже дорабатывать вчистую.

WordPress
8 лет назад
lokhnin
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
4 дня
Работа выполнена в срок согласно ТЗ. Руслан приятно удивил оперативным и информативным общением, что обычно не свойственно фрилансерам. Рекомендую.
Приятное и комфортное сотрудничество. Алексей ответственный и порядочный человек. Все обязательства выполнены вовремя и в полном объеме!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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