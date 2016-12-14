Приветствую всех участников! Ваша задача разработать логотип, все подробности смотрите в ТЗ. Победителя будем выбирать 22.12.2016 Удачи!
Создать Логотип
Здравствуйте!
Нужно создать логотип для линейки товаров для путешествий / активного отдыха. Подробнее во вложении.
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