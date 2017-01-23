Логотип для сайта изделий из кожи ручного производства

Нужен дизайн логотипа, который будет использоваться для сайта и штампа для тиснения на изделиях из кожи.

Просто! Со вкусом, но со своей "изюминкой". Без вычурностей и сильно мелких деталей так как по ширине штамп будет около 30 мм.

Прикладываю варианты которые нравятся, но это не более чем примеры тк хотелось бы увидеть идею дизайнера.

Тексты которые нужно будет в штампе указать вышлю выбранному исполнителю.

Порядок сотрудничества:

1. Работа по логотипу, ведется по принципу, пока не понравится, но в разумных пределах (это не будет бесконечная череда «хотелок»). Я заказчик требовательный, но без идиотизма, и если какой-то из предложенных вариантов нравится, то доработки уже ведутся по нему и в этом направлении. Задача от вас предложить несколько различных по стилю вариантов с несколькими разными шрифтами и тп, чтобы можно было из чего выбрать. Самое главное что от вас требуется - это ИДЕЯ !

2. Результат вашей работы предоставляется в векторе (AI + EPS) и в растре (PNG24) в цвете (с указанием используемых цветов по CMYK) и flat (плоском) ч/б варианте (для изготовления штампа). Также вы предоставляете файл .ico размером 16х16 для использования в качестве фавиконки сайта.

3. Заявки подавать в формате: цена, срок + ссылки на ваши работы (если в портфолио нет лого).

Оплата моментально после завершения сотрудничества (WMZ, WMR). Те никаких предоплат не будет, как и с проблем оплатой (посмотрите мои отзывы), я плачу сразу же после того как говорю, "стоп, логотип нравится". Только после оплаты с моей стороны вы высылаете мне исходники.

4. Эта работа НЕ должна будет фигурировать в вашем портфолио

PS: Да, и вы должны будете готовы голосом обсудить по скайпу проект (что бы мне не заполнять бриф, я просто расскажу что мне нравится и что хотелось бы видеть)