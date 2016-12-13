Логотип

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Закрыт28 заявок225 просмотров

Необходимо разработать логотип для организации, занимающейся производством корпусной мебели на заказ. Кухни, встроенные и обычные шкафы, гардеробы и т. д. Слоган организации: "Мебель для жизни"

8 лет назад
guest_1481623490374
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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