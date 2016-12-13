Требуется логотип для ООО Тематика Экология, Техника безопасности. Название ООО "ЦОТ" ТехноАльянс". Прошу оценивать себя адекватно и работать до полного выполнения и согласования.
Разработка логотипа и водяного знака
Нужно разработать логотип и водяной знак для фотографий в Инстаграмм для магазина по продажам аксессуаров Apple. #royal_case_shop
На логотипе и знаке должно быть полное название магазина. Но что бы было не просто и не было лишнего.
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