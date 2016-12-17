Логотип для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок260 просмотров

Магазин будет специализироваться на продаже футболок, свитшотов, толстовок с полной запечаткой изображения по всей поверхности изделия (так называемые 3D-рисунки). Продажи будут осуществляться на территории Астрахани, отсюда и название магазина "30 маек" (30maek.ru).

Возрастная группа клиентов: 18-30 лет.

Требования к логотипу:

  • Дизайн логотипа должен быть молодежным, как говорится "Стильно, модно, молодежно."
  • В логотипе должно быть название 30maek.ru
  • Должно быть понятным, что это логотип магазина стильной одежды (как указано сверху - это футболки, толстовки и т.д.), то есть в логотипе можно использовать элементы этой одежды.
  • Желательно симметричная форма логотипа (так как будет размещаться посередине обложки группы вконтакте)
При подаче заявки указывайте цену и сроки изготовления.

Также есть просьба: если у вас возникли какие-то идеи, то можете сделать наброски и прислать в ЛС или при подаче заявки (можете нанести водяные знаки). Это ускорит выбор.

P.S. Оплатить работу предпочитаю на банковскую карту Сбербанка. Также возможна оплата на QIWI, Яндекс деньги или биткоинами. Web Money просто не переношу, извините. Собственно говоря именно из-за этого не смог сделать конкурс на эту работу(

P.P.S. После логотипа будет ещё несколько заданий, которые исполнитель сможет взять, если договоримся о цене.

8 лет назад
Nevsquik
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад
$35
2 дня
Спасибо Роману за проделанную работу! Нужен был логотип, хотя я сам не знал, что хочу и как он будет выглядеть) Но Роман мне в этом помог. Работу выполнил качественно и в срок! Рекомендую!
Очень понравилось работать с Александром. Сразу видно, что это человек дела. Оплата своевременная, фидбек со стороны заказчика практически мгновенный. Рекомендую Александра, как грамотного и приятного в общении заказчика.

Заявки фрилансеров

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад

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