Требуется сделать простой, но как говорится - "со вкусом" логотип названия компании. Будет само название и какие-то "фишки". 260*80.
Логотип для интернет-магазина
Магазин будет специализироваться на продаже футболок, свитшотов, толстовок с полной запечаткой изображения по всей поверхности изделия (так называемые 3D-рисунки). Продажи будут осуществляться на территории Астрахани, отсюда и название магазина "30 маек" (30maek.ru).
Возрастная группа клиентов: 18-30 лет.
Требования к логотипу:
- Дизайн логотипа должен быть молодежным, как говорится "Стильно, модно, молодежно."
- В логотипе должно быть название 30maek.ru
- Должно быть понятным, что это логотип магазина стильной одежды (как указано сверху - это футболки, толстовки и т.д.), то есть в логотипе можно использовать элементы этой одежды.
- Желательно симметричная форма логотипа (так как будет размещаться посередине обложки группы вконтакте)
Также есть просьба: если у вас возникли какие-то идеи, то можете сделать наброски и прислать в ЛС или при подаче заявки (можете нанести водяные знаки). Это ускорит выбор.
P.S. Оплатить работу предпочитаю на банковскую карту Сбербанка. Также возможна оплата на QIWI, Яндекс деньги или биткоинами. Web Money просто не переношу, извините. Собственно говоря именно из-за этого не смог сделать конкурс на эту работу(
P.P.S. После логотипа будет ещё несколько заданий, которые исполнитель сможет взять, если договоримся о цене.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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