Nevsquik

Александр Щербаков Nevsquik

 
30 летРоссия/Астрахань
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Photoedition
Илья 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделать обложку для группы вк
Рекомендую как заказчика :) Работали по предоплате, связь постоянная, закончили достаточно быстро благодаря оперативным ответам Александра.
Работу выполнил отлично! Правки в работе выполнял оперативно. Всё было сделано быстро и качественно! Рекомендую как исполнителя!
Ответный отзыв
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Очень понравилось работать с Александром. Сразу видно, что это человек дела. Оплата своевременная, фидбек со стороны заказчика практически мгновенный. Рекомендую Александра, как грамотного и приятного в общении заказчика.
Спасибо Роману за проделанную работу! Нужен был логотип, хотя я сам не знал, что хочу и как он будет выглядеть) Но Роман мне в этом помог. Работу выполнил качественно и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв