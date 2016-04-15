$15
Оформить обложку для группы вконтакте размером 1590х400
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Оформить обложку для группы вконтакте размером 1590х400
Магазин будет специализироваться на продаже футболок, свитшотов, толстовок с полной запечаткой изображения по всей поверхности изделия (так называемые 3D-рисунки). Продажи будут осуществляться на территории Астрахани, отсюда и название магазина "30 маек" (30maek.ru). Возрастная группа клиентов: 18-30 ...
Нужно нарисовать аватарку для группы ВКонтакте. Тематика группы "Купи/продай/обменяй". Стиль рисования, как на прикрепленной картинке. Пишите цену и примеры работ.