Требуется логотип для ООО Тематика Экология, Техника безопасности. Название ООО "ЦОТ" ТехноАльянс". Прошу оценивать себя адекватно и работать до полного выполнения и согласования.
Логотип и фавикон для сайта
Для сайта http://kipiavtomatika.ru/ нужно разработать:
1) Логотип со знаком "автоматическое включение" (файл вложил) и текстом "КИП и Автоматика.RU", размер логотипа - 290х90 пикс., цвета с цветовой схемы сайта
2) Фавикон в виде знака "автоматическое включение", цвета с цветовой схемы сайта.
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