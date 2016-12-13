Логотип и фавикон для сайта

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок197 просмотров

Для сайта http://kipiavtomatika.ru/ нужно разработать:

1) Логотип со знаком "автоматическое включение" (файл вложил) и текстом "КИП и Автоматика.RU", размер логотипа - 290х90 пикс., цвета с цветовой схемы сайта

2) Фавикон в виде знака "автоматическое включение", цвета с цветовой схемы сайта.

8 лет назад
amasovich
Владимир 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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