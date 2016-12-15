Логотип для домашней кондитерской

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок201 просмотр

Необходим логотип для домашней кондитерской. Название Cute.Cupcake. Изготавливаются в основном капкейки (маленькие кексы). Желаемая цветовая гамма - розовые и сиреневые тона. Предлагайте стоимость и сроки. 

8 лет назад
helen_str
Елена 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lounee
Ольга 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Быстро и качественно. Все замечания учтены. Спасибо! Рекомендую!
отличный заказчик, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

lounee
Ольга 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для интернет-магазина

    Магазин будет специализироваться на продаже футболок, свитшотов, толстовок с полной запечаткой изображения по всей поверхности изделия (так называемые 3D-рисунки). Продажи будут осуществляться на территории Астрахани, отсюда и название магазина "30 маек" (30maek.ru). Возрастная группа ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип ресторана

    $15

    Нужен логотип ресторана WOODHOUSE. Основная идея - деревянный домик. Меню заточено на грилевые блюда на открытом огне. Можно как то обыграть.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип и фавикон для сайта

    $16

    Для сайта http://kipiavtomatika.ru/ нужно разработать: 1) Логотип со знаком "автоматическое включение" (файл вложил) и текстом "КИП и Автоматика.RU", размер логотипа - 290х90 пикс., цвета с цветовой схемы сайта 2) Фавикон в ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заменить логотип в фирм бланке (.eps)

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Есть нарисованный в формате eps фирменный бланк организации с логотипом.  Необходимо заменить в этом бланке логотип на английскую версию написания и поменять адрес почты на info@ вместо zakaz@ На ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип

    Необходимо разработать логотип для организации, занимающейся производством корпусной мебели на заказ. Кухни, встроенные и обычные шкафы, гардеробы и т. д. Слоган организации: "Мебель для жизни"

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка логотипа и водяного знака

    Нужно разработать логотип и водяной знак для фотографий в Инстаграмм для магазина по продажам аксессуаров Apple. #royal_case_shop На логотипе и знаке должно быть полное название магазина. Но что бы было не просто и не ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка логотипа для ритейл-компании

    $70

    Здравствуйте!  Нужно разработать логотип для компании, которая занимается продажей кухонных принадлежностей, товаров для приготовления кофе, других товаров домашнего быта. UPD: прошу обратить внимание - компания занимается не только продажей товаров для кофе, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад