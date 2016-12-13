Нужно разработать логотип исходя из названия ukr-textile. Логотип должен быть в соотношении 1 к 5, то есть если высота 100рх то ширина 500рх. В логотипе должно содержаться название проекта. Нужны формат: png, tiff. Варианты: в цвете и черно-белый. За основу можно взять картинки во вложении и сделать что то похожее. Сделать три варианта, чтоб можно было выбрать. Цветовая гамма должна быть сине желтая как в лого ukr-net.