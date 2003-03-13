Для доски визуализации я хочу, чтобы была моя фотография со спортивным (но не пересушенным) телом. - тело примерно как на фото в приложении - позу можно нормальную, т.е. найти картинку где-нибудь на стоке или просто ...
Обработка фотографий для интернет магазина
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры
Перед нами стоит следующая задача:
Необходимо фотографии обработать для размещения на амазон
что я ожидаю увидеть:
https://www.weddingstar.ca/product/moscow-mule-stein-stacked-monogram-etching?gclid=CjwKCAjw-8nbBRBnEiwAqWt1zbdTfaKIlrYajC9LIyLT1SN5CfXVhwr8O-ipzTn0WvplZR-RpHQ4TxoC6RgQAvD_BwE
Отражение в картинке должно отсутствовать, мелкие резкие отражения черного тоже надо убрать, обязательно придерживаться основного цвета
Заявки фрилансеров
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