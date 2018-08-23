Аватарку для инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок188 просмотров

Добрый день, меня зовут Евгений, занимаюсь продвижением в инстаграм.

  • Сделать клёвую аватарку.
https://www.instagram.com/evgeny.evteev/ - мой профиль

Пример клевой, на мой взгляд:

фотки, которые можно использовать

https://drive.google.com/file/d/1gTYSHEQa1M8IsC5j9sPpyUV9dn9afsmZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vbLuoAflhKm82jPp6fFC3TzgwvSRChEc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PnL5JMwjyS_0v3m7OK6_FvHybQ5jiLjt/view?usp=sharing

Повторять точь в точь не стоит, просто пример креативности.

Мне нравятся сочные яркие цвета, гармонично совмещенные с головой.

Если по первой задаче все устроит, закажу шаблоны и оформление вечных сториз.

Пример того, что не нравится и нравится в прикрепе.

7 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$6
1 день
Замечательно всё сделала) угадала мои желания) а до нее 3 дизайнера это не смогли!
Евгений отличный заказчик!четко поставлена задача,моментальная оплата.Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
7 лет назад

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