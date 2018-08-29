Отретушировать 6 фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок240 просмотров

Добрый день, 

Фотографии ведущего отретушировать сегодня-завтра.

Убрать морщинки, поправить волосы, цвет, втянуть живот, в общем как обычно...

Оплата на карточку виза перевод.

7 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Все супер! Будем продолжать работать.
Александр отличный заказчик: поставил чётко задачу, и моментально оплатил проект с хорошим бонусом! К сотрудничеству рекомендую!

Заявки фрилансеров

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
7 лет назад