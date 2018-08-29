В рисунок нужно вставить лицо из фотографии таким образом, чтобы не лицо казалось частью рисунка. Нужно удалить часть текста, чтобы не было заметно что он был удалён. На месте удалённого текста должен остаться фоновый рисунок. ...
Отретушировать 6 фотографий
Добрый день,
Фотографии ведущего отретушировать сегодня-завтра.
Убрать морщинки, поправить волосы, цвет, втянуть живот, в общем как обычно...
Оплата на карточку виза перевод.
Выбранный исполнитель
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