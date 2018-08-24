В рисунок вставить лицо из фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок381 просмотр

В рисунок нужно вставить лицо из фотографии таким образом, чтобы не лицо казалось частью рисунка. Нужно удалить часть текста, чтобы не было заметно что он был удалён. На месте удалённого текста должен остаться фоновый рисунок. Нужно изменить часть текста.

7 лет назад
kosadchiy
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$8
1 день
Заказ был сделан отлично и в срок.
Рекомендую. Заказчик корректен, объективен. Жду новых заказов))

Заявки фрилансеров

4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад