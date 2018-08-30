Переделать фотографию для ванной

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок267 просмотров

Ванны отличаются только спинкой. В варианте 1 спинка закруглена, на варианте 2 она прямая.

Задача: Спинку на варинте 1 и 1-1 сделать прямой, как на варианте 2 в 2 вариациях: с и без подушек.

Желательно еще поиграть с цветами, сделав картинку более привлекательной для клиента.

Прошу указывать сразу цену за фото, если интересно дальнейшее сотрудничество.

Очень часто нужны услуги подобного рода.

7 лет назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Cергей сделал быстро, качественно. советую
отличный заказчик, продолжаем сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад