Переделать фотографию для ванной

Ванны отличаются только спинкой. В варианте 1 спинка закруглена, на варианте 2 она прямая.

Задача: Спинку на варинте 1 и 1-1 сделать прямой, как на варианте 2 в 2 вариациях: с и без подушек.

Желательно еще поиграть с цветами, сделав картинку более привлекательной для клиента.

Прошу указывать сразу цену за фото, если интересно дальнейшее сотрудничество.

Очень часто нужны услуги подобного рода.