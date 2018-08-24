Фото --> графика в стиле Дримарт

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Завершен14 заявок331 просмотр

Добрый день!

Фото перепеть на ноты дримарт. Светлый и солнечный. На тему природы. Зеленый или желтый цвета преобладают

И морщину под глазом убираем - http://joxi.ru/GrqdzBaFQ1vW4A

Оплата - договорная

Сроки - до 7 дней

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

islander170190
Саян 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Смотрите портфолио Саян. Это талант! Все пожелания учтены. Сроки - даже раньше. Можно договориться по цене. Саян, спасибо)
Было приятно с вами работать. Отнеслись к новичку с пониманием, где-то подсказали, где-то посоветовали. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.)

Заявки фрилансеров

islander170190
Саян 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад