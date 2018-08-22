Заявки расcматреваются после обработанного тестового фото. (нужна хорошая качественная обработка) фото для теста прикреплено ниже,на выходе 900x1350 Пример хорошо обработочного фото можно сказать здесь https://yadi.sk/i/alq0I9tg3aTcTY Нужно будет обработать ...
Изменить текст на логотипе на фотографиях
Требуется заменить текст на фото в логотипе и названиях на текст в прикрепленном логотипе.
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