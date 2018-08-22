Изменить текст на логотипе на фотографиях

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  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок246 просмотров

Требуется заменить текст на фото в логотипе и названиях на текст в прикрепленном логотипе.

http://joxi.ru/Vm69xENTDgyw7r

http://joxi.ru/823zxMyfJNZVbm

http://joxi.ru/L21XzqkI87ePom

7 лет назад
alex75k
Алекс 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$3
1 день
Быстро , качественно , с вменяемым ценником . Рекомендую.
Хороший заказчик. Приятно было работать)

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад

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