Создать анимированный баннер HTML 5 в разных размерах 263 x 263 вертикальный 995 x 250 горизонтальный 8-9 слайдов направление десткие праздники логотип праздника + текст + фон по смыслу праздника ...
- Баннеры3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется доработать скрипт продаж детских праздников (теплые продажи) по телефону. С обработкой возражение клиентов. P.S. Обязательно наличие опыта написания данных текстов!Продающие тексты1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Требуется заменить текст на фото в логотипе и названиях на текст в прикрепленном логотипе. http://joxi.ru/Vm69xENTDgyw7r http://joxi.ru/823zxMyfJNZVbm http://joxi.ru/L21XzqkI87ePomОбработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется перевод на английский язык сайта. Тематика детские праздники в научном стиле. Перевод требуется осуществить в Google таблицах путем заполнения столбцов http://joxi.ru/4Ak8oDWsyZ1nOr , и в текстовом редакторе , путем замены русских названий на английские http://joxi.ru/Dr84ypqs4RnWxr . Вариант - ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создать скрипт замены номера телефона на сайте в зависимости от UTM метки вот примеры реализации https://brandmaker.ru/base/change-data http://internet-marketolog.com/skript-podmenyi-nomera-telefona/ пример utm метки http://ashow.lt/f/?utm_source=Adwords скрипт будет создаваться для данной страницы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт http://joxi.ru/KAxboD1sMM1eBm на шаблоне Jupiter http://demos.artbees.net/jupiter5/ Информация о интеграции здесь https://developers.paysera.com/ru/payments/current#integration-via-library Важно! У сервиса есть готовые модули: - кнопка donate - модуль для woocommerce их не требуется устанавливать ! Требуется ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется доработка сайта http://joxi.ru/KAxboD1sMM1eBm на шаблоне Jupiter http://demos.artbees.net/jupiter5/ 1. Добавить мультиязычность ( контент текущего языка скопировть на другие языки ) 2. Иконки языков привязать к текущим http://joxi.ru/5mdvYVDskkeMqA 3. Доработка модуля отзывов на сайте http://ashow.lt/testimonials/ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад