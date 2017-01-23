alex75k

Алекс alex75k

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$3
10 баллов
7 лет назад
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Хороший заказчик. Приятно было работать)
Быстро , качественно , с вменяемым ценником . Рекомендую.
Ответный отзыв
AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$17
10 баллов
7 лет назад
Перевод на английский язык . Детские праздники
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рекомендую.
Перевод был выполнен за два дня. Цена адекватная. По качеству перевода пока сказать не могу, дам почитать носителю языка, на первый взгляд все ок.
Ответный отзыв