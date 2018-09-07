Доработать скрипт продаж

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Требуется доработать скрипт продаж детских праздников (теплые продажи) по телефону.

С обработкой возражение клиентов.

P.S. Обязательно наличие опыта написания данных текстов!

7 лет назад
alex75k
Алекс 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

satnam9999
Ксения 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$25
1 день
Escrow
пропала куда-то на этапе внесения изменений

Заявки фрилансеров

satnam9999
Ксения 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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