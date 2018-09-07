Нужно придумать описание для серебряных изделий. Фото прилагается. Описание каждого товара должно быть в районе 500 символов. Желательно показывать примеры уже ранее придуманных описаний, а также цену за данную работу.
Доработать скрипт продаж
Требуется доработать скрипт продаж детских праздников (теплые продажи) по телефону.
С обработкой возражение клиентов.
P.S. Обязательно наличие опыта написания данных текстов!
Выбранный исполнитель
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