Добрый день, требуется написать рекламный текст для ИТ компании для видео 20-30 секунд на русском и на английском языках. ТОЛЬКО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ ТЕМАТИКУ.
ПОИНТ
Добрый день! Меня зовут Ася, я представитель компании Лаборатория Качества. Мы запускаем свой новый курс - ПОИНТ , для начинающих тестировщиков, у нас есть свой сайт. http://pointschool.ru/main 1.09 у нас прошел первый запуск курса. В октябре планируем второй запуск. Нам нужен анонс этого курса. Сколько это будет стоить и можете ли вы написать к 12.09?
Критерии:
Зачем нужен анонс? (инфоповод) Продажа второго запуска курсов Первого онлайн института тестировщиковКакая тема анонса? Открыт набор на второй запуск курсаВ каком стиле должен быть анонс? неформальныйКакой формат подачи материала (текст, вопрос-ответ и тп)? ИнтервьюТребования к содержанию анонса? Информировать, осветить выгоды курса, побудить купитьКто ЦА анонса? начинающие тестировщики, люди, которые хотят получить профессию тестировщикаОбъем текста? 1 лист А4Где будет размещено, окружение? портал software testing - тема на форуме и адресная рассылкаЧто важно подчеркнуть, какой ракурс подачи материала? Курс построен как Институт: сначала даются азы профессии, база, затем узкоспециализированные навыки на базовом уровне: учим до продвинутого джунаЧто важно обязательно упомянуть, какие выгоды? уровень продвинутый джун, сертификат, много практики (домашние работы), личная обратная связь от учителя (тренера) - подробный отзыв на каждую домашку, с указанием, что можно улучшитьЧто ни в коем случае нельзя упоминать? слово институт и все слова связанные с высшим образованием (абитуриент, сессия, зачет, диплом и тп)продвинутого джунаЧто важно обязательно упомянуть, какие выгоды? уровень продвинутый джун, сертификат, много практики (домашние работы), личная обратная связь от учителя (тренера) - подробный отзыв на каждую домашку, с указанием, что можно улучшитьЧто ни в коем случае нельзя упоминать? слово институт и все слова связанные с высшим образованием (абитуриент, сессия, зачет, диплом и тп)Какие вишенки, фишки? (не главная инфа, но м.б. удачно оттеняющая самое важное)уровень базовый +, курсы от гуру тестирования, экспертов, 11 тренеровГде уже размещена инфа? http://pointschool.ru/main
Отзывы от учеников, отзывы преподавателей. Кроме знаний мы даем рекомендации, общение вне рамок занятий по отвлеченным вопросам.
Ориентируемся на стандартную страницу А4 12 times new romanВот ссылки на предыдущие анонсы http://software-testing.ru/events/2866-pointhttp://www.software-testing.ru/news/2874-newsletter-augusthttp://software-testing.ru/events/2870-point-2
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