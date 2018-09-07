Написать продающий текст(Рекламное объявление facebook)

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Завершен5 заявок165 просмотров

Нужно написать небольшое объявление , максимум 400 символов!

Тема: Комплексное бухгалтерское обслуживание

Целевая аудитория: Владельцы бизнеса

7 лет назад
shauhitech
25 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
$2
1 день
Текст очень понравился, рекомендую! Выполнил быстро и учел все пожелания!
Приятно было поработать. Рекомендую!

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AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
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