Написать текст для электронной рассылки

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Завершен11 заявок188 просмотров

Письмо будет адресовано лицам принимающим решения на фабриках-производителях мебели.

Нужно донести информацию о новых возможностях при размещении информации в рекламном журнале.

Надо донести до фабрики, что данный вид рекламы это новое слово в коммуникациях, прост и эффективен.

Подробности вышлю исполнителю.

7 лет назад
Bars_Krasnodar
Ольга 
34 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Рекомендую Елену к сотрудничеству) Заказ выполнен в кратчайшие сроки, с минимумом правок. Всегда на связи, да и вообще понимает все с полу-слова) Будем однозначно контактировать в дальнейшем)
Ольга относится именно к той категории заказчиков, с которыми приятно иметь дело) Чёткая постановка задачи, открытость в общении, да и вообще позитивный и радостный человек. Однозначно буду работать дальше!)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад