Bars_Krasnodar

Добрый день) работаем в сфере рекламы для мебельных фабрик/производств. Делаем электронные рассылки по собственной наработанной базе , с помощью которых находим клиентов для мебельных фабрик. Очень хотим, клёвое, современное цепляющее, простое и понятное КП ждём ...
- Продающие тексты7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен лэндинг, на который направим рекламу. Что имеем: интерактивный мебельный журнал, где размещены фабрики с образцами мебели, описаны преимущества данного продукта. Что хотим: люди, которые заходят на данный лендинг имеют мебельные магазины и находятся в ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть рисунок кровати (набросок от руки/идея), есть пожелания, что в ней нужно доделать. Нужно все это довести до ума, чтоб потом данную модель запустить в производство. Жду цену и сроки.Чертежи и Схемы17 заявокЗакрыт7 лет назад
Письмо будет адресовано лицам принимающим решения на фабриках-производителях мебели. Нужно донести информацию о новых возможностях при размещении информации в рекламном журнале. Надо донести до фабрики, что данный вид рекламы это новое слово в ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть потребность в создание 2 групп в 2 соц.сетях. В группах будут публиковаться предложения для дилеров от мебельных фабрик, соответственно нужны подписчики - те люди, кто торгует мебелью.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужно отрисовать в векторе модели диванов, по секциям, на данный момент нужно 3 дивана. Во вложение фото дивана + то, что нужно сделать в векторе, по каждому из трех. Стоимость и сроки?Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Ищем исполнителей заказа на 3D моделирование. Нужна фотореалистичная визуализация кухонной мебели в интерьере. Исходный вариант фото прилагаю. Всего 10-12 кухонь. Интересуют сроки и стоимость!3D-графика17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужно отрисовать в векторе модели диванов, примерно 15 штук, выглядеть должно примерно так. На каждый диван примерно 3-4 варианты комплектовки. Нужны сроки и стоимость)Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо написать своеобразный медиа-кит для фабрики мебели. Примерная схема: Вступление - О фабрике - Преимущества работы с фабрикой - Сопровождение в процессе дилерства - Техника продаж дорого сегмента мебели - Преимущества продажи дорогой ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад