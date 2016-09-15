Bars_Krasnodar

Ольга Bars_Krasnodar

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать крутое КП для рекламного проекта мебельной тематики

    Добрый день) работаем в сфере рекламы для мебельных фабрик/производств. Делаем электронные рассылки по собственной наработанной базе , с помощью которых находим клиентов для мебельных фабрик. Очень хотим, клёвое, современное цепляющее, простое и понятное КП ждём ...

    Продающие тексты7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать лэндинг

    Нужен лэндинг, на который направим рекламу. Что имеем: интерактивный мебельный журнал, где размещены фабрики с образцами мебели, описаны преимущества данного продукта. Что хотим: люди, которые заходят на данный лендинг имеют мебельные магазины и находятся в ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать модель кровати

    Есть рисунок кровати (набросок от руки/идея), есть пожелания, что в ней нужно доделать. Нужно все это довести до ума, чтоб потом данную модель запустить в производство. Жду цену и сроки.

    Чертежи и Схемы17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст для электронной рассылки

    Письмо будет адресовано лицам принимающим решения на фабриках-производителях мебели. Нужно донести информацию о новых возможностях при размещении информации в рекламном журнале. Надо донести до фабрики, что данный вид рекламы это новое слово в ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание групп в VK и Inst

    Есть потребность в создание 2 групп в 2 соц.сетях. В группах будут публиковаться предложения для дилеров от мебельных фабрик, соответственно нужны подписчики - те люди, кто торгует мебелью.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовка модулей мягкой мебели в векторе

    Добрый день, нужно отрисовать в векторе модели диванов, по секциям, на данный момент нужно 3 дивана. Во вложение фото дивана + то, что нужно сделать в векторе, по каждому из трех. Стоимость и сроки?

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Кухни в 3D

    Добрый день! Ищем исполнителей заказа на 3D моделирование. Нужна фотореалистичная визуализация кухонной мебели в интерьере. Исходный вариант фото прилагаю. Всего 10-12 кухонь. Интересуют сроки и стоимость!

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовка в векторе диванов

    Добрый день, нужно отрисовать в векторе модели диванов, примерно 15 штук, выглядеть должно примерно так.  На каждый диван примерно 3-4 варианты комплектовки. Нужны сроки и стоимость)

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Коммерческое предложение от Мебельной Фабрики

    Необходимо написать своеобразный медиа-кит для фабрики мебели.   Примерная схема: Вступление - О фабрике - Преимущества работы с фабрикой - Сопровождение в процессе дилерства - Техника продаж дорого сегмента мебели - Преимущества продажи дорогой ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Написать текст для электронной рассылки
Ольга относится именно к той категории заказчиков, с которыми приятно иметь дело) Чёткая постановка задачи, открытость в общении, да и вообще позитивный и радостный человек. Однозначно буду работать дальше!)
Рекомендую Елену к сотрудничеству) Заказ выполнен в кратчайшие сроки, с минимумом правок. Всегда на связи, да и вообще понимает все с полу-слова) Будем однозначно контактировать в дальнейшем)
Ответный отзыв
Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Отрисовка модулей мягкой мебели в векторе
Сотрудничеством осталась очень довольна. Ольга, как заказчик, ответственна и лояльна: четкость постановки задачи, всегда на обратной связи, оплата мгновенная. Как человек, Ольга очень коммуникабельна и приятна в общении. Рекомендую сотрудничество с Ольгой!
Однозначно рекомендую Наталью, как ответственного профессионала! Задание понято на 100% без лишних объяснений, все сделано четко и согласовано с первого раза, с минимумом правок) Будем обращаться еще!
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Отрисовка в векторе диванов
Рекомендую Ольгу как ответственного заказчика и приятного в общении человека! Моментальная оплата. Корректная переписка. Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.
Рекомендую Анастасию, как грамотного исполнителя, а в нашем случае еще и ооооооооочень терпеливого)))) Поставленную задачу выполнила на 5+, всё оперативно, всегда на связи!
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